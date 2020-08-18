Текущее состояние российской экономики достаточно стабильно и позволяет государству выполнять свои обязательства, считают эксперты Высшей школы экономики. Повторение дефолта августа 1998 года они называют маловероятным, а прогнозы подобного развития событий — чрезмерно мрачными.

Эксперты комментируют слова директора Института стратегического анализа компании «ФБК» Игоря Николаева, который заявил газете «Ведомости» о вероятности повторения событий августа 1998 года. По его мнению, «если возникнет вторая волна коронавируса, снизятся цены на нефть и экономическая активность вновь упадет, наращивание долгов может обернуться повторением ситуации 1998 года, ведь и доходы упадут, и расходы возрастут, и ФНБ придется распечатывать, а еще и оплачивать долги».

Эксперты ВШЭ подчеркивают, что «не разделяют этого алармизма». Они напоминают, что в августе 1998 года отечественная финансовая система оказалась неспособна выплачивать внутренние и внешние долги из-за пирамиды государственных краткосрочных обязательств (ГКО). 17 августа правительство объявило о введении «комплекса мер, направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики», которые фактически означали дефолт и девальвацию рубля. На 90 дней приостановилось выполнение обязательств перед нерезидентами по кредитам, сделкам на срочном рынке и залоговым операциям. Была прекращена покупка и продажа ГКО. Одновременно Центробанк перешел на плавающий курс рубля в коридоре между 6 и 9,5 рубля за доллар.

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И в 1998-м, и в 2020-м российская и мировая экономика столкнулись с кризисом, в том числе со снижением цен на энергоносители. Но нынешняя экономическая ситуация существенно отличается от того, что было 22 года назад, подчеркивают эксперты ВШЭ: главные отличия — наличие у правительства и Центробанка значительных резервов и низкий уровень госдолга.

По данным Банка России, на начало 1998 года совокупный внешний долг составлял 182,9 млрд долларов, из которых 147,7 млрд приходилось на государство. На 1 июля 2020 года внешний госдолг равнялся 65,5 млрд при совокупном долге в 477,3 млрд долларов. Но при этом на 7 августа 1998-го в золотовалютных резервах ЦБ было всего 17 млрд долларов, а на 7 августа 2020-го — 600,7 млрд. То есть объем резервов сегодня покрывает и госдолг, и долги финансового сектора, и компаний, тогда как в 98-м они были ничтожны, рассуждают в НИУ ВШЭ.

Сейчас правительству, действительно, приходится наращивать заимствования из-за падения цен на нефть и сокращения ее добычи, а также снижения налоговых поступлений из-за простоя экономики в связи с ограничительными мерами. «На данный момент есть оценка, что дефицит федерального бюджета может установиться в 2020 году на уровне 5% ВВП. Этот дефицит складывается под влиянием необходимости финансировать бюджетные обязательства, когда существенно упали нефтегазовые и ненефтегазовые доходы, важности поддержки региональных бюджетов и внебюджетных фондов, а также дополнительных затрат на здравоохранение, социальную сферу и отдельные отрасли экономики», — отмечает ведущий научный сотрудник института «Центр развития» НИУ ВШЭ Андрей Чернявский, добавляя, что это умеренный сценарий, который исходит из средней цены на нефть в 40 долларов за баррель.

Выпадающие нефтегазовые доходы правительство будет финансировать за счет использования средств Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. Вся остальная часть финансирования приходится на заимствования и составит, по оценке Чернявского, около 4 трлн рублей. Но к катастрофическому сценарию это не приведет, считает он.

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Экономисты также указывают, что госдолг в России ниже, чем по группе развитых стран и целого ряда развивающихся государств. Внутренний госдолг РФ на 1 августа (10,7 трлн рублей) — это примерно 10% ВВП. Внешний долг, по данным Минфина, на 1 июля 2020 года оценивался в 51 млрд долларов (3,7 трлн рублей по текущему курсу), долги субъектов Федерации и муниципалитетов составили на ту же дату около 2,5 трлн рублей (без учета бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы РФ). Итого это около 17 трлн рублей, или 15% ВВП.

Чернявский напоминает, что есть маастрихтские критерии безопасного для экономики долга для стран Евросоюза. Там критическим считается отношение долга к ВВП в 60%. Для стран с сильной и развитой экономикой допустимы и более высокие цифры, но для развивающихся стран это около 40%. Если заимствования вырастут в тех пределах, о которых говорят Минфин и эксперты, то и это будет далеко от критических показателей.



С учетом того, что на 2021 год и среднесрочную перспективу у Минфина есть планы по сдерживанию увеличения расходов, и прогнозируемого роста экономики и цен на нефть правительству не потребуется дополнительное финансирование за счет заимствований, а значит, рост долга замедлится, полагает эксперт института «Центр развития».