Банк «Открытие» объявил об улучшении условий по ипотечным кредитам. Речь, в частности, идет о снижении ставок, следует из релиза финучреждения.

Так, теперь клиенты могут получить ипотеку на строящееся жилье по ставке от 7,5%, на вторичное — от 7,6%, на рефинансирование — от 7,8% годовых.

Кроме того, по программам государственного субсидирования процентной ставки отменена надбавка к процентной ставке при первоначальном взносе менее 20%.



«Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости: займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры, — напоминают в «Открытии». — Срок ипотечного кредита в банке «Открытие» составляет от трех до 30 лет. Клиенты банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья».