Количество ипотечных кредитов в первом полугодии 2020 года увеличилось на 4,4% в годовой динамике, объемы кредитования показали рост на 13,9%. Об этом говорится в исследовании аналитиков центра ЦИАН. В целом по России было выдано 601,1 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,44 трлн рублей. Основной прирост произошел из-за сделок на первичном рынке — 173,5 тыс. ипотечных договоров на сумму 505 млрд рублей. Это объясняется программой льготного кредитования под 6,5%, которая активизировала отложенный спрос. На вторичном рынке выдано 427,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 934,9 млн рублей.

По итогам первого полугодия 2020-го средневзвешенная ставка по выданным жилищным кредитам поставила новый рекорд: 7,5% годовых (в июне 2020 года) — это самое низкое значение за всю историю рынка. На первичном рынке средневзвешенная ставка за счет льготной ипотеки снизилась до 6,09% против 9,82% в июне 2019-го и 7,99% в начале этого года. Программа субсидирования привела к увеличению разрыва между средней ставкой в среднем по рынку и ставкой только на первичном рынке. В июне 2020 года она составила 1,41 процентного пункта.

Самые низкие средневзвешенные ставки по выданным ипотекам зафиксированы в Дальневосточном федеральном округе, где ипотеку на покупку новостроек удастся взять под 2%. Так, в июне 2020 года ипотека на «первичке» в Якутии выдавалась в среднем под 2,68%, в Приморье — под 3,88%, в Еврейском АО — под 4,15%. Самая дорогая ипотека на новостройки — в Чечне (7,43%), Ингушетии (7%) и Карачаево-Черкесии (6,72%).

Максимальный средний срок кредитования в июне 2020 года зафиксирован в Ингушетии (261 месяц), Крыму (242 месяца), Севастополе (240 месяцев). Москва вошла в десятку с показателем 228 месяцев, или 19 лет. Быстрее всех выплатить ипотеку намерены жители Мурманской области (193 месяца, или 16 лет), Челябинской области (193 месяца), Хакасии (194 месяца).

Средний размер ипотечного жилищного кредита в первом полугодии достиг 2,4 млн против 2,2 млн рублей за аналогичный период 2019 года. За год сумма, которую берут по ипотеке, увеличилась на 200 тыс. рублей, или на 9%. На вторичном рынке средняя сумма ипотечного кредита равна 2,19 млн рублей против 2,03 млн годом ранее. Прирост — на 8%. На первичном рынке — 2,91 млн рублей против 2,62 млн в первом полугодии 2019-го. Разница — 11%.

Выкуп государством квартир оказался невостребованным из-за льготной ипотеки Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценил это как позитивный фактор.

В целом по рынку в июне 2020 года брали самые большие ипотечные кредиты в Москве (5,13 млн рублей), Московской области (3,6 млн рублей), Сахалинской области (3,6 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,24 млн рублей) и в Якутии (3,20 млн рублей). Минимальные суммы берут в ипотеку жители Челябинской области (1,59 млн рублей), Марий Эл, Курганской области, Кировской области (по 1,64 млн рублей), а также Алтайского края (1,66 млн рублей).

Общий объем задолженности по ипотечным кредитам в первом полугодии достиг 7,966 трлн рублей. В годовой динамике прирост составил 14%. В абсолютном выражении объем «плохих» кредитов увеличивается. Просроченная ипотечная задолженность по РФ на сегодня составляет порядка 75,1 млрд рублей против 72,7 млрд годом ранее и 72,56 млрд рублей — в начале 2020-го. То есть за год объем просроченных кредитов вырос на 3,3%. За последние полгода прирост — 3,5%.

Эксперты отмечают высокую долю просроченной задолженности для кредитов в иностранной валюте — на них приходится 43% «просрочки». От общего объема задолженности (7,966 трлн рублей) на ипотеку в иностранной валюте приходится всего 0,3% (20,7 млрд в рублевом исчислении). Самый большой объем валютной ипотечной задолженности в Москве — 10,7 млрд рублей, 38% этой суммы — просроченная. Столичные заемщики задержали выплату по 1,5% кредитов.