В России за первое полугодие 2020 года ощутимо вырос оборот фальшивых банкнот — на 6%, пишут «Известия» , ссылаясь на данные ЦБ. Количество выявленных фальшивых банкнот достигло 19 тыс. Показатель увеличился впервые за последние два года. Большая доля фальшивок приходится на пятитысячный номинал. За январь – июнь таких купюр было выявлено 14,7 тыс., что на 20% больше, чем за аналогичный период в предыдущие годы. Значительно уменьшилось количество подпольно изготовленных банкнот достоинством в одну и две тысячи. В 2020 году их объем сократился до 3,1 тыс. и 616 соответственно.

Количество выявляемых в РФ фальшивых купюр иностранных государств продолжает снижаться. Если за шесть месяцев в 2018-м и 2019-м было обнаружено 1,5 тыс. и 1,2 тыс. билетов, якобы выпущенных центральными банками зарубежных стран, то в этом году — 813 штук. Самая популярная из иностранных денежных единиц у мошенников — доллар США. Также фальшивомонетчики проявляют интерес к евро и юаням. В пресс-службе ЦБ заявили, что в целом уровень ненастоящих банкнот остается стабильно низким. Чаще всего фальшивые деньги находят в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах, меньше — на Дальнем Востоке, уточнили в пресс-службе регулятора.

​ЦБ: количество выявленных в России фальшивых дензнаков сократилось на треть во II​ квартале Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в ЦФО.



По мнению экспертов, уровень выявленных ненастоящих банкнот — это лишь вершина айсберга в суммарном обороте поддельных купюр. Активизация фальшивомонетчиков может быть связана с ростом оборота наличных денег на фоне кризиса. Также рост количества подделок может быть связан с экономическими проблемами. Поддельные купюры попадают в оборот в основном через мелкие торговые точки, добавили эксперты. Именно их чаще всего преступники выбирают для сбыта фальшивки, где меньше риск быть пойманным.

Как пояснили юристы, уголовная ответственность за изготовление, хранение и сбыт поддельных денежных знаков и ценных бумаг наступает по ст. 186 УК РФ — за преступления, совершенные в составе организованной группы или в крупном размере, свыше 2,2 млн рублей, дается до 12–15 лет лишения свободы. В ряде случаев такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество, что значительно мягче и подразумевает наказание до пяти лет лишения свободы или вовсе условный срок, добавили юристы.