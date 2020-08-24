В бюджет ПФР за первые шесть месяцев 2020 года поступило 4,8 трлн рублей, или 54,2% от прогнозируемого объема доходов, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на оперативный доклад Счетной палаты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Если объем поступлений из федерального бюджета вырос на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, то объем страховых взносов увеличился менее чем на 1%.

В бюджет ФСС за январь — июнь 2020 года поступило 237,6 млрд рублей, или 29,3% прогнозируемого объема доходов. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го доходы фонда увеличились на 51,2 млрд рублей, или на 27,5%, что связано с ростом числа регионов — участников пилотного проекта «Прямые выплаты».

В бюджет Федерального фонда обязательного медстрахования за это же время поступило 1,266 трлн рублей, или 53,5% прогнозируемого годового объема, что также выше соответствующего показателя 2019 года (49,7%) на 3,8 процентного пункта.

Соцфондам за три года планируют выделить дополнительно 3 трлн рублей Увеличение трансфертов внебюджетным фондам связано с общим снижением поступлений взносов в ПФР из-за последствий распространения пандемии, сообщили в пресс-службе Минфина.

По оценкам Росстата, за первые пять месяцев этого года прирост страховых взносов во все фонды составил 4,2%. В апреле падение поступлений достигло 3%, в мае — 9%. По итогам I квартала они выросли на 11%, следуя динамике прироста зарплат.

По словам замдиректора центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислава Капелюшникова, если по итогам I квартала 2020 года рост номинальной зарплаты в годовом выражении достигал 9%, то по итогам II квартала он равен только 3%. В то же время численность персонала в секторе крупных и средних предприятий снизилась незначительно — не более чем на 1%, что меньше аналогичного показателя на пике кризиса 2008—2009 годов. Это смягчило влияние падения зарплат на объем взносов во внебюджетные фонды.