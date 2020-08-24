Первый Инвестиционный Банк подключился к Системе быстрых платежей (СБП), сообщили в ЦФТ.

«Клиенты банка получили возможность осуществлять мгновенные переводы по номеру телефона в экосистеме СБП, объединяющей уже более 90 участников финансового рынка. Первый Инвестиционный Банк стал 35-й кредитной организацией, использовавшей для подключения к СБП комплекс решений ЦФТ», — отмечается в сообщении.

Система быстрых платежей позволяет мгновенно и в режиме 24/7 переводить деньги себе или другим лицам по простому идентификатору — номеру мобильного телефона, на любой счет в любом банке — участнике СБП. Сервис доступен клиентам Первого Инвестиционного Банка в мобильном приложении и интернет-банке на платформе Faktura.ru.

Подключение к СБП реализовано на базе облачной платформы «Золотой короны», а зачисление переводов и управление ликвидностью осуществляется в АБС ЦФТ-Банк.