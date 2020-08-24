В случае утверждения подготовленных Минфином правил, которыми будет руководствоваться Россия при выдаче госкредитов другим странам, на общих основаниях на их получение не смогут претендовать, например, Белоруссия, Армения, Венесуэла и Куба, пишет РБК .

Как сообщалось, Минфин разработал проект правил, которыми должно руководствоваться правительство, решая, выдавать или нет двусторонний кредит другому государству. Такой свод подготовлен впервые — правила потребовалось установить после поправок в Бюджетный кодекс, принятых в августе 2019 года.

Если правила предоставления госкредитов будут утверждены в том виде, что предлагает Минфин, несколько традиционных суверенных должников России больше не смогут продолжать занимать у нее деньги по общим правилам. Так, в качестве потенциальных заемщиков не будут рассматриваться:

государства, находящиеся в состоянии военных конфликтов и социально-политических кризисов;

государства, в отношении которых действуют поддержанные Россией санкции ООН, предусматривающие ограничения на предоставление внешнего финансирования;

государства, допустившие дефолт по своим внешним долговым обязательствам и не наладившие финансово-экономическую ситуацию;

государства, отнесенные Организацией экономического сотрудничества и развития к шестой или более низкой группе странового кредитного риска;

государства с долгосрочным кредитным рейтингом ниже «B-» от S&P и Fitch или «B3» от Moody's;

государства, где средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов в долларах США на срок десять лет превышает 800 базисных пунктов по данным Bloomberg.

Минфин намерен ужесточить выдачу Россией госкредитов В Минфине сообщили, что проект «основательно прорабатывался и прошел согласование» со всеми ведомствами, но их полномочия «еще будут обсуждаться».

В состоянии гражданской войны, по данным Совета по международным отношениям США, сейчас находятся Афганистан, Сирия, Йемен, Ливия и Южный Судан. В состоянии территориального военного спора — Украина. К замороженным принято относить конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. В Белоруссии сейчас разворачивается внутренний политический кризис, вызванный противостоянием оппозиции и режима Александра Лукашенко.

ОЭСР относит к шестой и седьмой категориям странового риска такие государства, как Ангола, Армения, Белоруссия, Иран, Центральноафриканская Республика, Куба, КНДР, Киргизия, Молдавия, Сирия, Туркмения и Венесуэла. Кредитные рейтинги ниже «B-»/«B3» от международных рейтинговых агентств присвоены Кубе и Венесуэле.

Как напоминает РБК, Россия с 2015 года предоставляла двусторонние кредиты Армении (на покупку вооружений и эксплуатацию Армянской АЭС), Кубе (на строительство промышленных объектов), а Белоруссия и Венесуэла являются крупнейшими суверенными заемщиками России.

С 2008 года российское правительство и «ВЭБ.РФ» выдали Белоруссии по меньшей мере восемь кредитов, подсчитало информагентство. На конец марта 2020 года Минск был должен около 7,5 млрд долларов правительству России и еще 0,44 млрд долларов ВЭБу по кредиту на строительство Белорусской АЭС — всего 7,92 млрд.

Но проект постановления, разработанный Минфином, оставляет возможность в виде исключения предоставить госкредит в индивидуальном порядке «с учетом стратегического характера политических отношений Российской Федерации с государством-заемщиком». Для этого МИД должен сформировать свои предложения.

В 2020 году Россия может предоставить другим странам госкредитов на рекордные 295,7 млрд рублей, следует из данных Федерального казначейства. В первом полугодии таких кредитов предоставлено на 65,7 млрд. Список суверенных заемщиков засекречен.

В РБК напомнили о крупнейших проблемных госкредитах РФ.

Так, в конце 2013 года Россия выступила эксклюзивным покупателем суверенных еврооблигаций Украины на 3 млрд долларов. Бумаги были приобретены по льготной ставке 5%. Евробонды были куплены в рамках соглашения о финансовой помощи республике, когда ее президентом был Виктор Янукович, в увязке с платежами за российский газ. Новые власти Украины отказались платить по этому долгу, и Россия обратилась в английский суд, где процесс идет до сих пор.



В 2011 году Россия предоставила Венесуэле госкредит на сумму до 4 млрд долларов для финансирования закупки вооружений. С того времени Венесуэла трижды реструктурировала долг. Срок окончательных выплат был смещен на 2027 год с сентября 2018 года, когда погашение предполагалось изначально.

