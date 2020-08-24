Интернет-платформа Ozon сообщает об обновлении программы лояльности: к ней добавлен сервис «Ozon.Счет». Он позволяет любому клиенту вносить на пользовательский счет Ozon деньги в виде авансового платежа за покупки и получать «Ozon.Рубли» в размере 8% годовых от суммы остатка, поясняется в сообщении внешней пресс-службы компании.

Если на пользовательском счете клиента будет храниться больше 10 тыс. рублей, он будет получать еще 2% кешбэка с каждой покупки. «Ozon.Рубли» можно тратить только на покупки на Ozon, при этом клиент может оплачивать ими до 99% стоимости покупок.

Ранее было запущено тестирование сервиса «Ozon.Счет»: закрытым тестовым группам были предложены разные механизмы начисления кешбэка. По результатам тестирования был выбран вариант, который вызвал наибольший отклик у участников.



Из сообщения Ozon следует, что хранящийся на «Ozon.Счете» авансовый платеж или его часть можно вывести в любой момент, оформив заявку на возврат авансового платежа в личном кабинете; Ozon не берет за это комиссий, как и за пополнение пользовательского счета.

