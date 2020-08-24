Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг АО «Денизбанк Москва» на уровне «А-(RU)», изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».

Кредитный рейтинг Денизбанка обусловлен достаточно высокой оценкой его собственной кредитоспособности ввиду сильной достаточности капитала, удовлетворительного риск-профиля и адекватной позиции по ликвидности и фондированию, поясняется в релизе АКРА . Вероятность предоставления экстраординарной поддержки со стороны Denizbank Financial Services Group оценивается нейтрально.

Изменение прогноза с «развивающегося» на «стабильный» отражает мнение АКРА о неизменности кредитного рейтинга банка на горизонте 12—18 месяцев ввиду сохранения у Denizbank A.S. статуса поддерживающей организации для российского Денизбанка после перехода контроля над ней к Emirates NBD и сохранения оценки кредитоспособности поддерживающей организации, а также ввиду отсутствия ухудшения страновой оценки Турции относительно Российской Федерации.

Агентство отмечает адекватный бизнес-профиль Денизбанка, обусловленный в первую очередь его сильной франшизой в обслуживании на территории России компаний — клиентов Denizbank Financial Services Group. АКРА отмечает стабильный рост операционного дохода банка за последние три года, что оказывает позитивное влияние на оценку бизнес-профиля.

Значительный буфер абсорбции убытков подтверждается высоким уровнем достаточности основного капитала по регулятивным стандартам (норматив Н1.2 составлял 17,2% на 1 июля 2020 года).

Удовлетворительная оценка риск-профиля Денизбанка обусловлена приемлемым уровнем потенциально проблемной, по мнению АКРА, задолженности в кредитном портфеле (менее 10%) и невысокой долей в нем кредитов, выданных компаниям высокорискованных отраслей (менее 60% основного капитала). Вместе с тем концентрация на десяти крупнейших группах клиентов крайне высокая — 77,8% портфеля, что в некоторой степени нивелируется наличием поручительства со стороны поддерживающей организации по ряду выданных кредитов.



Адекватная позиция по ликвидности обусловлена достаточно высокой способностью Денизбанка исполнять обязательства на горизонте 90 дней с учетом наличия у него значительного профицита краткосрочной ликвидности как в базовом, так и в стрессовом сценарии, а также возможности мгновенного привлечения средств в рамках сделок РЕПО (портфель ценных бумаг не обременен).

