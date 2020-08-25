В первые несколько месяцев пандемии сохранили или даже повысили свою производительность около 75% работников из разных стран, пишет РБК . Об этом говорится в опросе компании Boston Consulting Group (BCG) среди 12 тыс. сотрудников из организаций по всему миру. Так, переведено на удаленную работу около 40% персонала. О сохранении или повышении эффективности сообщили три четверти сотрудников, для коллективных задач этот показатель составил 51%, сообщили эксперты.

Всего опрошенные сотрудники называли социальные связи, психологическое и физическое состояние, доступность нужных рабочих инструментов факторами, связанными с производительностью при выполнении коллективных задач — независимо от того, работают они в офисе или в удаленном режиме. Так, сотрудники, которые сообщили об удовлетворенности поддерживаемым уровнем социальных связей со своими коллегами, в два-три раза чаще других также заявляли о сохранении или даже улучшении своей производительности в совместных задачах, сообщила управляющий директор и партнер BCG Екатерина Тимофеева. Больше всего работникам не хватало неформального общения, которое было в офисе, и «неформальных встреч и мероприятий на работе», отметила Тимофеева. Сотрудники, которые довольны всеми четырьмя факторам, в четыре раза чаще сообщали, что их продуктивность повысилась.

Сохранить уровень гибкости в организации работы захотели 60% опрошенных. Среди компаний рассмотреть возможность сохранения новой модели организации работы планируют 70%. По словам Трофимовой, компании уже вкладываются в подобные инновации: 87% из них сообщили, что особенно важным для них будут инвестиции в цифровую инфраструктуру и технологии, способные поддерживать стабильную удаленную работу.

Опрос: каждая шестая компания в России может сохранить «​удаленку» после пандемии В каждой пятой компании уверены, что в будущем часть внешних встреч будет проводиться онлайн, показал опрос, проведенный РАЭК совместно с НИУ «ВШЭ» и Microsoft.

Как говорится в исследовании медиагруппы «Актион-МЦФЭР», после отмены режима нерабочих дней и смягчения других ограничений большинство компаний вернули сотрудников с «удаленки». В традиционном формате работать продолжили 58% компаний, еще 35% отменили дистанционный формат для части персонала. На «удаленке» работников оставили лишь 6,9% компаний.