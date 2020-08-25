Банк «Кремлевский» подключился к Системе быстрых платежей (СБП), сообщили в ЦФТ.

«Клиенты банка получили возможность мгновенно в режиме 24/7/365 переводить деньги со счета на счет в банках — участниках СБП, указав только номер телефона. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд. При этом переводы можно делать круглосуточно и в любые дни — выходные или праздники. Платежи до 100 тыс. рублей в месяц осуществляются без комиссии», — отмечается в сообщении.

Для подключения к СБП банк «Кремлевский» использует аккредитованную в системе облачную платформу «Золотой короны», зачисление переводов осуществляется в процессинговом центре «КартСтандарт», а отправка и прием платежей клиентами происходит в интернет-банке и мобильном приложении на платформе Faktura.ru.