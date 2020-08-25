Действия коллекторов иногда переходят всякие границы, ситуацию нужно брать под контроль, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов — главным судебным приставом Российской Федерации Дмитрием Аристовым.

«Люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех — и подконтрольных вам, и неподконтрольных — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», — сказал глава государства.

Путин попросил представить предложения по дополнительной численности сотрудников службы и ее дополнительному финансированию.

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам Вступившие в силу в июле изменения в законодательство требуют от кредитных организаций публиковать информацию о должниках в Федеральном реестре, но необходимые сведения, как показала практика, у них есть далеко не всегда.

Аристов сообщил, что сейчас правительством и Минюстом разрабатывается законопроект. «Будем предлагать, чтобы микрофинансовые организации и еще кредитные организации вошли тоже в подконтрольную, поднадзорную нам сферу по возврату задолженности», — пояснил он. Соответствующие проекты готовятся, в том числе в рамках «регуляторной гильотины». «Думаю, что до конца следующего года эти все решения должны быть приняты и начать работать», — сказал глава ФССП.

По его словам, за это время должны пройти все организационные мероприятия по внесению в реестр, по оргштатным мероприятиям службы, а также понадобится дополнительное финансирование на увеличение штата. «Надо 400 человек и порядка 270 миллионов в год на содержание сотрудников», — отметил Аристов.