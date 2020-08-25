Доллар и евро ощутимо подорожали к рублю по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 75,39 рубля, что на 72 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на этот же момент времени равнялся 89,08 рубля (плюс 1,12 рубля).

С начала торгов проведено 41,3 тыс. сделок с долларом на общую сумму 2,1 млрд долларов и 6,3 тыс. сделок с евро на 229 млн евро (по состоянию на 19:11). Диапазоны по курсам равнялись 74,32—75,58 рубля за доллар и 87,81—89,3 рубля за евро.



«Доллар пробил-таки планку в 75 рублей и сейчас стоит заметно выше… «Американец» по 75 выглядит для большинства россиян тревожно и пугающе, экономике такие жертвы не нужны, но, может быть, тут разыгрывается и чей-то корпоративный интерес в том числе», — рассуждает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Незадолго до окончания основной валютной сессии она написала, что «если доллар пройдет выше 75,45 рубля, можно будет говорить о новой цели роста к 77 рублям, но это вряд ли. Евро… слишком дорог, но будет еще дороже, так как цель роста располагается на уровне 89,45 рубля».

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, комментируя во вторник ситуацию на российском фондовом и валютном рынке в целом, отметила, что «ждать широкомасштабного ралли российского рынка или существенного восстановления рубля до ослабления политических рисков не приходится».

По мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, констатировавшего «сложный день» для рубля «вопреки растущей нефти», «на следующей сессии возможна слабая коррекция в пользу рубля».