Правительство РФ и профсоюзы поддерживают увеличение до 70% базовой части (оклада) в зарплате работников бюджетной сферы, соответствующая норма будет принята осенью. Об этом во вторник сообщил ТАСС первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Соотношение [оклада и стимулирующей части] — 70 на 30. Это поддерживают и профсоюзы, и правительство. Как это формально будет зафиксировано (непосредственно в законе или в подзаконных актах) — мы договоримся в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению», — сказал Исаев.

«Закон должен быть принят этой осенью, для того чтобы он был учтен уже при подготовке бюджетов как федерального, так и региональных», — добавил парламентарий.



В начале августа «Единая Россия» предложила реформировать систему оплаты труда бюджетников, повысив долю оклада до 70%. По оценкам «единороссов», сейчас соотношение базовой и стимулирующей частей составляет в среднем 30% на 70%.