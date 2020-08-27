Банк России 27 августа включил Московскую биржу и АО «ВТБ Регистратор» в реестр операторов финансовых платформ. Уведомления об этом опубликованы на сайте регулятора.

Это первые две организации в реестре. Согласно закону о финансовых платформах, принятому в июле 2020 года, все операторы финансовых платформ должны быть включены в соответствующий реестр ЦБ, напоминает Московская биржа.

В ее сообщении поясняется, что включение площадки в реестр позволит в скором времени запустить маркетплейс финансовых услуг — сервис, который даст возможность физическим лицам в онлайн-режиме сравнивать предложения и приобретать продукты различных банков и финансовых организаций. Платформа маркетплейса обеспечит взаимодействие потребителей и поставщиков услуг: банков, финансовых компаний. Все операции будут проводиться с соблюдением требований информационной безопасности.

Первым доступным продуктом на платформе Московской биржи станут банковские вклады и сервисы накопления. Этот сервис в тестовом режиме будет запущен в сентябре. Платформа будет обеспечивать все этапы заключения договора с банком, безопасный перевод денежных средств для открытия вклада, доступ к информации о состоянии счетов и дальнейшие операции: пополнение, снятие, закрытие вклада. Регистратор финансовых трансакций, функции которого выполняет Национальный расчетный депозитарий, будет учитывать и хранить информацию о заключенных через платформу договорах и всех операциях по ним.

Следующим шагом в развитии проекта могут стать инвестиционные продукты, в первую очередь ОФЗ-н («народные» ОФЗ. — Прим. Банки.ру). Далее в продуктовую линейку платформы личных финансов будут добавлены кредитные и страховые продукты.

Сегодня более десятка банков уже готовы работать на маркетплейсе Московской биржи. В перспективе платформа личных финансов Мосбиржи станет площадкой, где физическое лицо сможет приобрести широкий набор финансовых продуктов и сервисов, отмечают в организации.

Московская биржа начала работу над маркетплейсом финансовых услуг после того, как проект был инициирован Банком России. В октябре 2019 года на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019, организованном ЦБ, Московская биржа впервые представила демонстрационную версию маркетплейса.

В свою очередь «ВТБ Регистратор», как уже писал портал Банки.ру, должен стать оператором универсальной платформы по облигациям.

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