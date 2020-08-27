Страховку вкладчикам банка «Славянский Кредит» будет выплачивать Сбербанк, который стал победителем конкурса АСВ по отбору банков-агентов для этих целей. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Расчеты с вкладчиками, в том числе индивидуальными предпринимателями, а также юридическими лицами, отнесенными к малым предприятиям, начнутся 31 августа. Сбербанк будет осуществлять выплату компенсаций в течение не менее чем года, а о дальнейших выплатах агентство сообщит дополнительно.

Вкладчики КБ «Славянский Кредит», которые одновременно являются клиентами Сбербанка, могут обратиться с заявлением на выплату возмещения через «Сбербанк Онлайн» без посещения офиса банка-агента (сервис доступен как в мобильном приложении для Android и iOS, так и в веб-версии).

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 28 августа на сайте АСВ и 31 августа в газете «Московский комсомолец».

Согласно реестру обязательств «Славянского Кредита», за выплатой страхового возмещения на сумму 318,8 млн рублей могут обратиться порядка 1,1 тыс. вкладчиков, в том числе 280 малых предприятий с требованиями на 29,5 млн.

Страховой случай наступил в связи с аннулированием лицензии «Славянского Кредита» 21 августа этого года после решения общего собрания участников банка о его добровольной ликвидации.



Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) клиента в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По банковским счетам в иностранной валюте сумма возмещения рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на день наступления страхового случая.