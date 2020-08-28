Forbes представил новый рейтинг лучших банков для миллионеров, он попросил кредитные организации раскрыть число клиентов с финансовыми активами от 1 млн долларов, пишет издание. Таких клиентов в этом году оказалось 76 тыс. человек во всех банках.

Самый массовый банк для миллионеров — ВТБ, у него более 20 тыс. клиентов с активами от 1 млн долларов. Объем активов под управлением «Private Banking ВТБ» за 12 месяцев вырос на 20% и составил 2,34 трлн рублей, а средний чек — на 6%, до 101 млн рублей. Инвестиционный портфель состоятельных клиентов за прошедший год увеличился на 56%, до 870 млрд рублей. На втором месте — Sberbank Private Banking. Объем активов под его управлением за прошедший год увеличился на 20%, число клиентов — на 17%, средний чек — на 3%. Доля клиентских средств в инвестиционных продуктах выросла с 45% до 49%. На третьем месте — «А-клуб» — подразделение private banking Альфа-Банка. Объем активов под управлением в «А-клубе» вырос за год на 21%, число клиентов — на 12%. В общем объеме клиентских средств доля инвестиций увеличилась с 35% до 42%.

В первую пятерку вошел «Газпромбанк Private Banking» — объем активов увеличился на 25% и превысил 700 млрд рублей, число клиентов выросло на 13%, средний чек — на 15%. Инвестиционный портфель private banking вырос более чем на 60%. Friedrich Wilhelm Raiffeisen — старейший частный банк с подразделением в России, вошел в пятерку лучших банков для миллионеров. За прошедший год объем активов под управлением в долларах не изменился, а в рублевом эквиваленте увеличился более чем на 20%. В 2,6 раза выросла доля инвестиций, которые клиенты отдали в доверительное управление.

Среди лучших банков для миллионеров также названы «дочка» американского банка Citi «Citigold Private Client», «Открытие Private Banking», «Росбанк L'Hermitage Private Banking», «дочка» европейской группы UniСredit «UniCredit Private Banking Россия», «ПСБ Private Banking», Credit Suisse, UBS, Julius Baer, JP Morgan и Pictet.