Размещение денежных средств на банковских счетах — один из самых надежных способов не потерять их. Вместе с тем деньги порой исчезают, и зачастую к хищению средств с депозитов оказываются причастны сотрудники банков, рассказал агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По его словам, при первом посещении банка человек, как правило, собран и внимателен, а когда это происходит на регулярной основе, тогда клиент расслабляется и может стать легкой добычей мошенников.

«К сожалению, к хищению денежных средств с банковских вкладов физических лиц, как правило, причастны сотрудники банка. Именно к их действиям и к документам, предлагаемым на подпись клиентам, необходимо относиться с особым вниманием», — говорит юрист.

«Предположим, банковский сотрудник рассказывает о выгодных процентах, о замечательных условиях вклада с определенным названием, и клиент соглашается на эти условия. После этого он получает на подпись договор, в котором и слова, и название банковского продукта — именно те, о которых только что рассказывали. Не читая весь мелкий текст, человек ставит свою подпись и тем самым передает собственные средства в полное управление сотрудников банка, но совершенно на иных, отличных от оговоренных устно условиях. В этом случае в последующем денежные средства, скорее всего, вернуть не удастся», — предупреждает эксперт. Первое правило: в банке необходимо читать и осознавать то, что вы подписываете.

По словам Миронова, не обходится без информации от банковских работников и самая распространенная схема хищения денежных средств с вкладов физических лиц. Так, группа профессиональных мошенников за деньги получает информацию о вкладах и паспортные данные их владельцев. Затем весьма «высококлассно» подделывают паспорт и под видом вкладчика приходят в отделение банка, где получают чужие денежные средства. «Отсюда правило второе: постарайтесь не хранить все сбережения в одном банке», — отметил Миронов.

Не исключена ситуация, когда вы разместили деньги на депозит и забыли про них. В наши дни такое поведение вкладчиков не редкость — хищения с так называемых спящих счетов переживают настоящий бум. Сотрудники банка видят, что владелец счета пожилой человек и давно не был в банке. «Такой клиент может быть болен или уже и вовсе оставил этот мир, и у сотрудника банка возникает соблазн осуществить перевод процентов вклада, а то и весь вклад в собственный карман. В связи с чем правило третье: чаще получайте выписки по счету и проводите банковские операции по вкладу, например снятие процентов», — говорит эксперт.

Случается, что проблема произошла не со счетом в банке, а со всем банком — Банк России отозвал лицензию. В таких случаях необходимо следить за информацией на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов и следовать изложенным там инструкциям. Если вклад был в сумме до 1,4 млн рублей, то вкладчик получит полную компенсацию и денежных средств не потеряет. Чтобы избежать подобных потерь, стоит размещать вклады в надежных банках и некрупными суммами.

Юрист также советует без крайней необходимости не выдавать никому доверенностей на управление банковскими вкладами, а если выдаете, то указывайте конкретные операции, которые доверяете совершать, и разумный срок действия доверенности.