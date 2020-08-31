Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,47% и составил 2 966,2 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,55% до отметки 1 258,6 пункта.

Акции Сбербанка подешевели на 0,11%, Мосбиржи — на 1,82%, «Норильского никеля» — на 0,46%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,06%, «Газпрома» — на 1,09%.

Рынок отступил на минимумы начала августа, отмечает аналитик «Фридом Финанса» Валерий Емельянов.

«РТС умеренно снижается, теряя в пределах 0,5%. Валютный индикатор российского рынка вернулся на минимумы последних недель и сейчас торгуется возле планки 1 260 пунктов. На наш взгляд, за этим последует технический подъем ближе к 1 280—1 300 пунктам. К концу недели рынок может закрепиться чуть выше данного диапазона», — комментирует эксперт.

Индекс Мосбиржи также в минусе, перевалив ниже планки 2 970 пунктов. После трех подряд падающих сессий рынок отступил вниз на минимумы начала августа, замечает аналитик. Он не исключает, что будет попытка снижения на 2 950 пунктов. «Но затяжного даунтренда мы пока не предвидим. Вероятнее всего, уже во вторник будет отскок вверх в зоне 2 990—3 020 пунктов. До конца недели ожидаем преимущественно боковой тренд в индексе», — заключает Емельянов.