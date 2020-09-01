Сбербанк с 1 сентября предлагает возможность открыть вклад «Встречай осень» в отделениях по всей стране. Об этом сообщили в кредитной организации, напомнив, что ранее этот вклад был доступен в дистанционных каналах обслуживания: веб-версии, мобильной версии системы «Сбербанк Онлайн» и в банкоматах.

Предложение действует до 30 сентября 2020 года.

Вклад можно открыть на шесть, 12, 24 и 36 месяцев. Минимальный первоначальный взнос — 50 тыс. рублей. Ставка по вкладу составляет от 3,6% до 4,2% и зависит от срока вклада и канала, в котором он открыт.



«Теперь открыть вклад «Встречай осень» можно не только в дистанционных каналах обслуживания, но и в наших офисах. При этом больше половины вкладов наших клиентов в 2020 году открыты без визита в офис: дистанционные каналы позволяют получить более гибкие условия по вкладам», — комментирует директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.