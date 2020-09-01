Президент РФ Владимир Путин считает, что совмещение работы и учебы при грамотной организации процесса идет только на пользу общему качеству образования. Такое мнение он высказал во время Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

«Я не вижу здесь никакого противоречия, но, разумеется, все должно быть в рамках разумного, одно должно дополнять другое, а не мешать одно другому. Поэтому если такой разумный баланс будет найден…, то в конечном итоге это пойдет только на пользу и тем, кто работает, будет способствовать в известной степени закалке характера, и одновременно помогать тем, кто учится», — сказал Путин.

Российский лидер заметил, что в России, как и в других странах, люди всегда совмещали учебу с трудовой деятельностью.

«Вопрос возникает в современных условиях, когда знаний требуется все больше и больше: не отвлекает ли работа от получения этих знаний? Думаю, что нет», — сказал Путин. Обращаясь к школьнику, задавшему вопрос, глава государства заметил, что видеть результаты своего труда — хорошая мотивация. «Вы работаете в сельской местности, как и ваши родители, значит, это мотивация к тому, чтобы получать больше знаний именно в этой сфере. Вы посмотрели, как урожай растет: я уверен, у вас наверняка возникает мысль о том, как сделать так, чтобы урожай был больше. Как сделать, чтобы трудозатраты были меньше? Как сделать, чтобы результаты вашей работы были качественнее?» — сказал президент, заметив, что постановка этих вопросов автоматически заставляет сделать шаг, чтобы решить эти задачи. Именно поэтому, по его словам, одновременные учеба и работа не противоречат друг другу.

Треть россиян считают, что подростки должны подрабатывать во время учебы в школе Согласно данным опроса, 12% респондентов считают, что подростки должны начать подрабатывать уже в средней школе.

В качестве примера Путин привел систему организации работы студенческих отрядов. «Там ведь тоже совмещение работы и учебного процесса. Я сам работал в студенческих отрядах, и мне это не мешало, также и моим однокурсникам в университете», — поделился он личным опытом.



Президент напомнил, что по российским законам с 14 лет с согласия родителей или опекунов можно заключать трудовые договоры, а с 16 лет можно заниматься предпринимательской деятельностью. «Поэтому, повторю еще раз, одно другому не мешает, а если правильно организовать этот процесс — будет только помогать, пойдет на пользу», — заключил глава государства.