Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,3% и составил 2 975 пунктов. Индекс РТС вырос на 1,26%, до отметки 1 274,5 пункта.

Акции Сбербанка подорожали на 0,45%, «Газпрома» — на 1,81%, «Норильского никеля» — на 2,76%. Бумаги Мосбиржи подешевели на 0,97%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,12%.

Российский рынок ударно встретил первый деловой день осени, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Ключевые индексы и активы — в «зеленом», а это значит, что инвесторы заметили внешний позитив и успешно его реализовали в котировках. Индекс Мосбиржи сегодня восстановился до 2 977 пунктов и может стабилизироваться в пределах 2 960—2 985 пунктов. Индекс РТС поднялся на фоне курсовой качки до 1 275 пунктов и способен дотянуться до 1 285 пунктов, пока настроения положительные», — комментирует эксперт.