Увеличение активов в июле показали 59% российских банков. Такие данные приводятся в материале рейтингового агентства «Эксперт РА» о тенденциях банковского сектора по итогам июля 2020 года .

«В июле наблюдались восстановление экономической активности и возврат значительной части банковского сектора на траекторию роста. В частности, увеличение активов показали 59% от общего числа кредитных организаций, в том числе 37 игроков из топ-50 и все представители топ-10. Средний месячный темп прироста активов десяти крупнейших кредитных организаций составил 2,4%», — говорится в обзоре.

Доля банков, нарастивших портфель кредитов клиентам за июль, составила 55,1%. «Это свидетельствует о некотором оживлении кредитных операций и стремлении большей части кредитных организаций утилизировать избыточную ликвидность путем ее конвертации в генерирующие устойчивый процентный доход активы», — указывают аналитики.

«Впрочем, до системных изменений в части наблюдаемого профицита ликвидности на рынке по-прежнему далеко. На 1 августа 2020 года ликвидные активы 60,3% банков покрывают не менее 50% их рыночных обязательств. Месяцем ранее аналогичный показатель составлял 60,2%, а в начале года — 61,1%», — говорится в обзоре.

Концентрация активов на топ-десятке банков к 1 августа достигла 76,04%, увеличившись на 0,42 процентного пункта за месяц, следует из данных «Эксперт РА». Показатели концентрации розничного и корпоративного фондирования на десяти крупнейших в соответствующих сегментах банках к концу июля составили 79,75% и 76,27%, увеличившись на 0,18 и 0,48 п. п. соответственно. «В июле процессам консолидации сектора дополнительно способствовали возобновившиеся отзывы лицензий, а также участившиеся случаи добровольных аннулирований лицензий», — поясняют эксперты.

Агентство «РИА Рейтинг» в недавнем тематическом обзоре указывало, что в январе — июле 2020 года объем активов в номинальном выражении вырос у 56,7% банков. «Для сравнения, по итогам I квартала текущего года было 55% банков с приростом активов, а в январе — мае — чуть меньше 50%. Таким образом, в текущем рейтинге доля банков с приростом находится на достаточно высоком уровне по меркам 2020 года», — пишет агентство, ссылаясь на свой рейтинг по состоянию на 1 августа.

По данным агентства «РИА Рейтинг», наибольшим относительным приростом активов среди ста крупнейших банков в январе — июле 2020 года характеризовался Банк Кредит Свисс (рост более чем в три раза). Вторым оказался Голдман Сакс Банк (плюс почти 80% с начала года), третьим — СЭБ Банк (плюс 59%). Аналитики указывают на высокие темпы прироста активов также у БНП Париба Банка (плюс 54%). Все эти банки с иностранным капиталом, и большая часть прироста активов у них связана с ростом межбанковского кредитования, поясняют аналитики.



Самую слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков в январе — июле 2020 года продемонстрировал Сургутнефтегазбанк (минус 60%) вследствие продажи крупного пакета облигаций. Далее идет Нордеа Банк (минус 50%); на третьем месте по темпам сокращения активов оказалась РНКО «Платежный Центр» (минус 23%).