Инициативу по списанию банками средств со «спящих» клиентских счетов не поддерживают 64% россиян, свидетельствуют данные исследования компании IDF Eurasiа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Организаторы опроса напомнили об инициативе Абсолют Банка, с которой кредитная организация выступила в конце июля: дать российским кредитным организациям право на списание комиссий и кредитных платежей со счетов, по которым более года не удается обновить идентификационные данные клиентов.

«Абсолютное большинство респондентов (64%, или почти две трети) убеждены, что инициатива не должна быть реализована ни при каких условиях», — говорится в исследовании IDF Eurasiа.

При этом согласие с данной инициативой выразили 14% опрошенных: по их мнению, при наличии в договоре пункта о взимании комиссии за обслуживание счета забывчивость клиентов или их личные обстоятельства не должны иметь значения. Еще 12% готовы поддержать данную меру, если списание средств будет происходить после истечения установленного срока. В свою очередь 10% считают, что данная мера может быть оправданной, только если она действительно поспособствует борьбе с мошенничеством.

В АРБ поддерживают инициативу банков по списанию средств со «спящих» счетов В пятницу газета «Известия» сообщила, что Абсолют Банк готовит инициативу о праве банков списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и которые не выходят на связь.

Вопрос «спящих» счетов актуальным для себя считают около 55% респондентов.

«С одной стороны, банки можно понять: по задолженностям за оплату обслуживания таких счетов они вынуждены оформлять просрочку, а значит, и формировать под нее убыточные для себя резервы. С другой стороны, формально обслуживание «спящего» счета не выполняется, на то он и «спящий», тогда почему клиент должен за него платить? Не говоря уже о начисляемых за просроченную задолженность штрафах», — отметила генеральный директор компании Ирина Хорошко.



В опросе приняли участие свыше 3 тыс. человек по всей России в возрасте 18—60 лет.