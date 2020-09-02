Фонд развития промышленности отказал разработчикам первого российского серийного электромобиля Zetta в бюджетном кредите, из-за чего запланированный на конец текущего года старт производства будет перенесен. Такую информацию газеты «Ведомости», ссылающейся на гендиректора компании Zetta Дениса Щуровского и представителя фонда, приводит ТАСС.

Сообщается, что компания хотела запустить производство еще в начале 2020 года, но перенесла планы на конец года из-за пандемии коронавируса. Zetta рассчитывала получить от ФРП кредит в размере 99,9 млн рублей на пять лет под 1% годовых, но экспертный совет фонда отказал, считая, что собственных средств компании и займа фонда недостаточно для запуска производства с нуля.

«Компании нужен инвестор, который поверит в рыночные перспективы продукта и будет готов софинансировать проект вместе с фондом. ФРП готов рассмотреть заявку еще раз, как только такой инвестор будет найден», — сообщил представитель ФРП «Ведомостям».

Гендиректор компании Денис Щуровский рассказал, что в разработку моделей, выпуск опытных образцов и создание производственной площадки уже было вложено 570 млн рублей его собственных средств, из них 139 млн рублей — в создание производства.

Стала известна будущая стоимость российского электромобиля Цель проекта — создать электромобиль, который по цене мог бы конкурировать с автомобилями, оснащенными двигателем внутреннего сгорания.

«Компания Zetta может доработать проект с учетом замечаний экспертного совета ФРП и выйти на повторное рассмотрение заявки», — сказал изданию представитель Минпромторга. Щуровский также не исключает, что Zetta сможет самостоятельно профинансировать запуск производства или получить поддержку от правительства Самарской области, пишут «Ведомости».

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в начале августа заявил в интервью ТАСС, что ожидает начала серийного производства электромобилей в конце года.

— четыре месяца на запуск производства.