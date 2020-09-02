Почти треть россиян (31%), у которых есть несовершеннолетние дети, откладывают деньги на их будущее. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» из группы банка «Открытие» среди родителей детей в возрасте от трех до 18 лет.

Относительное большинство из давших такой ответ респондентов (26%) рассчитывают накопить к совершеннолетию ребенка от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, 22% — от 1 млн рублей, а 18% — от 500 тыс. до 1 млн.

Из числа респондентов, которые откладывают деньги к совершеннолетию своих детей, 26% копят на подготовку к поступлению в вуз (репетиторы, обеспечение платного образования), 5% — на совершение крупных покупок, еще столько же откладывают деньги без какой-либо конкретной цели. Еще 21% респондентов отметили, что пока не откладывают деньги к совершеннолетию ребенка, но планируют начать в будущем.

Большинство респондентов (63%) обсуждают со своими детьми вопросы, связанные с крупными финансовыми вложениями (образование, крупные покупки к совершеннолетию, наследство и прочее), четверть — не обсуждают, каждый десятый планирует сделать это в будущем.

Больше трети респондентов (34%) тратят на подготовку каждого своего ребенка к началу учебного года от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Почти столько же (32,5%) тратят от 5 тыс. до 10 тыс.; 15% — больше 20 тыс. рублей.



В рамках подготовки ребенка к школе родители в основном покупали канцелярские товары (21,2%), оплачивали дополнительные занятия, репетиторов, кружки и секции (18,7%), покупали школьную и спортивную форму (17,3%).