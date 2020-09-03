Российские бюджетники рискуют не дождаться повышения доли оклада в зарплате до 70%, пишут «Известия» . Ранее с такой инициативой выступала «Единая Россия», но Минтруд считает, что тема увеличения базовой части нуждается в дополнительной проработке, сообщили в министерстве. Ведомство «концептуально» поддерживает инициативу «Единой России» увеличить долю оклада в зарплате бюджетников, чтобы соотношение базовой и стимулирующей частей составляло 70% на 30%.

В Минтруде заявили, что «вопрос о единой предельной доле оклада в заработных платах всех сотрудников бюджетной сферы нуждается в дополнительной отраслевой проработке». Там отметили, что сейчас в Госдуме находится законопроект о наделении правительства возможностью устанавливать единые принципы формирования отраслевых систем оплаты труда. При таком подходе принципы для каждой отрасли будут формироваться отдельно с учетом мнений работодателей, профсоюзов и экспертов. А результатом новых норм станет сближение условий оплаты труда одной отрасли в разных регионах. Работник, переходя из одного учреждения в другое, увидит систему, основанную на тех же принципах, что и на предыдущем месте работы, привели пример в Минтруде.

Депутат: норму об увеличении доли оклада в зарплатах бюджетников до 70% примут осенью По оценкам «единороссов», сейчас соотношение базовой и стимулирующей частей составляет в среднем 30% на 70%.

Позиция, согласованная профсоюзами и работодателями, — устанавливать оклады таким образом, чтобы их доля в структуре заработной платы работников культуры, медицинских и педагогических работников составляла соответственно не менее 50%, 55%, 70%, сообщили в ведомстве. Такие различия в большей степени позволяют учитывать особенности организаций отрасли и гибко подходить к материальному поощрению сотрудников, отметили в Минтруде.

В Федерации независимых профсоюзов поддерживают предложение «Единой России». Вопрос повышения будет рассматриваться на заседании трехсторонней комиссии. Если законодательная власть в лице российского парламента примет закон, то исполнительная будет обязана его исполнить, даже если кто-то будет против этого, заявили в Федерации независимых профсоюзов. В оппозиционных фракциях Госдумы и профильном комитете по труду инициативу «Единой России» также готовы поддержать.