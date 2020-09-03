Инвесторы в августе 2020 года вложили в розничные ПИФы 19,2 млрд рублей — максимальный объем с февраля этого года, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на Investfunds. Август стал пятым месяцем подряд, когда фонды фиксировали чистый приток, составивший почти 67 млрд рублей. По итогам месяца стоимость чистых активов фондов обновила максимум, достигнув 586 млрд рублей.

Многие участники рынка отмечают рост продаж ПИФов через отделения банков. Отличительной особенностью августа участники рынка называют заметное увеличение спроса на рисковые категории фондов. По оценкам издания, основанным на данных Investfunds, чистый приток средств в фонды акций составил в минувшем месяце 3,8 млрд рублей, вдвое превысив показатель июля. В полтора раза вырос спрос на фонды фондов — до 2,6 млрд рублей против 1,7 млрд рублей в июле. Основной интерес в этой категории отмечается к фондам, ориентированным на вложения в драгоценные металлы и компании, их добывающие. Спрос на консервативные облигационные фонды заметно снизился — с 10,8 млрд рублей в июле до 9 млрд рублей в августе. Ставки замедлили снижение, и зарабатывающие на курсовом росте инвесторы это сразу заметили.

Одновременно продолжает расти популярность биржевых фондов. Если в июле на данный тип фондов приходилось только 19% всех привлечений в розничные фонды, то в августе показатель вырос до 27% и достиг 5 млрд рублей. Высокий интерес к биржевым фондам связан и с их более высокой приспособленностью к цифровым каналам, и с возможностью через индекс быстро добавить в портфель класс активов, отрасль или страну, отмечают эксперты. Приход частных инвесторов на биржу также положительно сказывается на БПИФах. По данным Investfunds, с начала года было открыто десять фондов такого типа, шесть из которых было открыто в летние месяцы. С начала года чистые активы таких фондов выросли более чем в два раза и достигли 44 млрд рублей.

В ближайшие месяцы участники рынка ждут дальнейшего усиления роли банков в привлечении инвесторов в ПИФы.