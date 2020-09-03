Минфин РФ не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок и социальных сетей, говорится в сообщении ведомства. К таким площадкам относится, например, Avito.

При таких сделках граждане, как правило, не уплачивают налоги, так как Налоговым кодексом предусмотрено освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более трех лет (для недвижимости в некоторых случаях со сроком владения более пяти лет), поясняет Минфин. Кроме того, доходы от продажи подержанных вещей ниже ранее произведенных расходов на их покупку. Налоговым кодексом предусмотрен также имущественный налоговый вычет в размере 250 тыс. рублей за налоговый период.

«Таким образом, никаких новаций и изменений в части уплаты и взимания НДФЛ Минфин не предлагает. Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет, и такой вопрос не обсуждается», — отмечается в сообщении Минфина.