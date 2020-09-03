Платформа «Сберавто» из экосистемы Сбербанка запустила сервис онлайн-продажи и покупки автомобилей между физическими лицами. Об этом в четверг объявили в Сбербанке, отметив, что на сегодняшний день это единственный такой сервис в России.

Пользователи приложения «Сберавто» могут разместить объявление о продаже в любом городе России, а покупатели — провести удаленный осмотр, оформить необходимые документы и полностью оплатить подходящий автомобиль.

«В «Сберавто» все автомобили и объявления проходят проверку, что исключает возможность приобрести автомобиль с «серого» рынка. Каждый покупатель при использовании сервиса может получить детальный отчет о проверке выбранного автомобиля — для этого необходимо просто написать через встроенный мессенджер персональному менеджеру», — рассказали в Сбербанке, уточнив, что персональный помощник поможет заказать удаленный осмотр автомобиля и провести оценку состояния по 250 параметрам.

«Полученный отчет содержит полные данные о состоянии кузова и всей технической части. После подтверждения выбора автомобиля персональный менеджер поможет провести сделку купли-продажи онлайн и оформит доставку автомобиля в город покупателя», — разъясняют в банке.

Оплатить автомобиль клиент может также в приложении «Сберавто». «Сберавто» выступает гарантом безопасной сделки для обеих сторон: сервис резервирует сумму оплаты у покупателя до момента завершения оформления всех необходимых документов. После того как договор подписан и автомобиль поставлен на учет в установленный срок, деньги поступают продавцу. В приложении «Сберавто» по запросу можно оформить автокредит, а также полисы ОСАГО и каско.



Мобильное приложение «Сберавто» можно скачать в App Store или Google Play. Пользователи «Сберавто» могут входить в мобильное приложение при помощи «Сбербанк ID» — единого аккаунта для захода на сервисы Сбербанка и партнеров.

