Минфин в сентябре направит на продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 54 млрд рублей, следует из сообщения на сайте ведомства.

«Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты в сентябре 2020 года, составляет 54 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 сентября 2020 года по 6 октября 2020 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 2,5 млрд рублей», — говорится в релизе.



Напомним, что на август (на период с 7 августа по 4 сентября) Минфин анонсировал продажу валюты в объеме 64,9 млрд рублей.