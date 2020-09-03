ООО «Страховая компания «Витал-Полис» (Москва, регистрационный номер в едином государственном реестре субъектов страхового дела 3561) меняет правопреемника по портфелю, следует из уведомления , опубликованного 31 августа на сайте страховщика и в начале сентября на сайте Банка России.

Так, СК «Витал-Полис» намерена добровольно передать свой страховой портфель в полном объеме компании, базирующейся в Смоленске, — ООО «Русское страховое общество «Евроинс». Страховой портфель передается в связи с принятием 17 августа внеочередным общим собранием участников СК «Витал-Полис» решения о добровольном отказе компании от осуществления страховой деятельности.

«Финансовое положение принимающего страховщика удовлетворяет требованиям к финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств», — указывают в СК «Витал-Полис».

Принимающий страховщик имеет лицензии на осуществление видов страхования, по которым передается страховой портфель: добровольного личного страхования (за исключением добровольного страхования жизни) и добровольного имущественного страхования.

Страхователи и выгодоприобретатели могут в течение 45 дней письменно отказаться от замены страховщика. В этом случае договоры страхования будут досрочно прекращены, а клиентам будет возвращена часть страховой премии за оставшийся срок действия договора.



Информация представлена взамен опубликованного 24 августа этого года уведомления о намерении передать портфель страховой компании «ТИТ», уточняется в материалах СК «Витал-Полис».