Русфинанс Банк предлагает автокредитование для бренда Suzuki по ставке от 3,9% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Клиенты могут получить дополнительную выгоду при использовании программ «Suzuki трейд-ин» в размере 80 тыс. рублей и «Лояльный трейд-ин» в размере 20 тыс. рублей, также сниженную на 0,5 процентного пункта ставку при условии обмена старого автомобиля Suzuki на новый», — говорится в релизе.

Обновились и условия автокредитования по программе Suzuki Finance: ставки снижены на 0,5—2 процентных пункта. Например, при страховании жизни и оплате первоначального взноса в размере 50% и более от стоимости автомобиля ставка по автокредиту составит 11,3% годовых (ранее — 13,3%).

При покупке любых моделей Suzuki автолюбители также могут воспользоваться бесплатным сервисом Русфинанс Банка для отсрочки первого платежа по автокредиту на срок до 60 дней.



Клиенты могут оформить кредит на обновленных условиях у представителей банка в официальных дилерских центрах Suzuki.