Публикация кипрской газеты, назвавшей имена якобы владельцев «золотых паспортов» из РФ, нуждается в проверке данных, заявил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам.

«Далеко не все должности в государственных корпорациях подпадают под ограничения, например те ограничения, которые действуют по закону о государственной службе», — сказал он, комментируя юридический аспект публикации.

«Если я правильно понял, речь все-таки идет не о публикации Республики Кипр, а о публикации кипрской газеты, конечно же, эту информацию перед тем, как что-то говорить, нужно все-таки проверять», — отметил Песков.

«Это же газетная публикация, мы не можем ее рассматривать как факт», — пояснил он. Пресс-секретарь президента напомнил, что в РФ «есть специальное подразделение, которое занимается проверкой соблюдения соответствующих ограничений, которые вменяются законом». «Это дело этих подразделений», — указал Песков.

Кипрская газета назвала россиян с «золотыми паспортами» Кипрское гражданство в 2008—2012 годах получил 141 человек.

Ранее сообщалось, что в кипрской газете Politis был опубликован список людей, которые в 2008—2012 годах получили так называемые золотые паспорта Кипра, или гражданство республики за инвестиции. Politis, ссылаясь на письмо президента Кипра Никоса Анастасиадиса, писала, что всего за указанный период кипрское гражданство получил 141 человек. Из них 34 лица на момент подачи заявления «входили в группу высокого риска», отмечалось в газете.