Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии.

«Сотрудники пенсионного фонда часто допускают ошибки при исчислении трудового стажа и начислении пенсий. Из-за этого люди получают меньшие суммы, чем им положено. По нашему мнению, в таких случаях ПФР должен выплачивать пенсионерам справедливую компенсацию — проценты на сумму недоначисленных денежных средств», — цитирует Миронова его пресс-служба.

Миронов предложил ликвидировать ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета По его словам, затраты фонда на штат, офисы и IT-инфраструктуру себя не оправдывают.

Согласно проекту, размер таких процентов исчисляется исходя из ключевой ставки ЦБ, действовавшей в соответствующие периоды, и не может быть уменьшен. Указанные недополученные выплаты не только будут выплачены, но и будут проиндексированы путем реализации вышеуказанного механизма, отмечают авторы.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, его принятие не потребует дополнительных расходов средств федерального бюджета, но повлечет увеличение трат ПФР.