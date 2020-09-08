Заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил обсудить введение в России базового дохода. Об этом он заявил во время партийного онлайн-совещания, трансляция которого велась на сайте «Единой России», передает РБК .

«Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — пояснил Медведев.

Он отметил, что подобные модели уже есть в некоторых странах.

«Конечно, пандемия показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность. Безусловно, эта идея требует максимально внимательного анализа», — сказал Медведев. Он предложил своим коллегам по партии обсудить эту идею с членами правительства и профсоюзами.

Безусловный базовый доход — регулярная выплата определенной суммы денег каждому гражданину со стороны государства. Ее выдают вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы. Безусловный базовый доход в размере 780 евро уже выплачивается в Италии. Его могут получить граждане, которые по своим доходам находятся ниже уровня абсолютной бедности. В Бразилии программа предназначена только для бедных семей (и дети при этом обязаны посещать школу), в Индии — для фермеров. Эксперименты по введению базового дохода также проводили Финляндия и Канада.

Для безработных в России могут ввести дополнительное пособие В СФ предлагают начать программу в 2020 году и продолжать ее до 2025 года.

Накануне, 7 сентября, ввести в России базовый доход для безработных предложил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он отметил, что во время острой фазы пандемии коронавируса размер пособий по безработице увеличили до прожиточного минимума, но этого оказалось недостаточно.

«Даже с учетом дополнительных выплат на несовершеннолетних детей в семьях безработных и других выплат домохозяйствам все они не позволили компенсировать им утраченные доходы и поддержать достаточный уровень жизни», — заявил Кутепов.



Он предложил начать программу в 2020 году и продолжить ее до 2025-го. По задумке Кутепова, первоначальные расходы на ее реализацию может покрыть Фонд национального благосостояния.

