За семь месяцев 2020 года в России было выдано 6,6 млн потребительских кредитов на 1 трлн 505,6 млрд рублей. Такие данные представило бюро кредитных историй «Эквифакс», уточнив, что сокращение к аналогичному периоду 2019 года составило 29,9% по количеству и 14,2% по объему.

«Изменение связано с неблагоприятной экономической ситуацией вследствие пандемии COVID-19», — поясняют в БКИ «Эквифакс».

По его данным, средняя сумма потребительского кредита выросла на 35,9% по сравнению с июлем 2019 года и составила 246,2 тыс. рублей.

Портфель потребительских кредитов по итогам июля-2020 достиг 4 трлн 624,1 млрд рублей (плюс 6,8% к июлю 2019 года).

Риски по портфелю потребительских кредитов сохраняются на стабильно высоком, но приемлемом для данного вида кредитов уровне, указывают в «Эквифаксе»: доля просроченных более чем на 90 дней кредитов на конец июля составила 16,95% (плюс 0,45 процентного пункта к уровню на 31 июля 2019 года).



Средний срок выдаваемого потребкредита по итогам июля составляет 29,4 месяца (плюс 7,5% к июлю 2019-го).