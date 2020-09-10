Величина международных резервов РФ за неделю практически не изменилась, констатирует ЦБ в четверг.

Согласно данным на конец соответствующих дат, международные резервы России на 4 сентября составили 591,7 млрд долларов против 591,8 млрд на 28 августа 2020 года. Таким образом, за отчетную неделю объем резервов уменьшился на 0,1 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, что в прошлом месяце был зафиксирован новый рекорд по размеру резервов — 600,7 млрд долларов на 7 августа.



Как свидетельствуют материалы ЦБ, международные резервы РФ увеличились за 2019 год на 85,9 млрд долларов. За январь — август текущего года международные резервы России увеличились примерно на 40 млрд.