Дефицит федерального бюджета РФ по итогам восьми месяцев текущего года составил около 1,7 трлн рублей, свидетельствуют данные опубликованной Минфином «Предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь — август 2020 года» .

По предварительной оценке, объем поступивших доходов составил 11 трлн 687 млрд 851,9 млн рублей, или 56,8% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», исполнение расходов — 13 трлн 379 млрд 539,7 млн, или 68% к общему объему расходов, утвержденному указанным законом, и 56,4% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. Дефицит достиг 1 трлн 691 млрд 687,8 млн рублей.

«Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период составило 1 трлн 996 млрд 884,6 млн рублей и минус 305 млрд 196,8 млн рублей соответственно», — указано в сообщении.



В «Предварительной оценке исполнения федерального бюджета за январь — июль 2020 года» говорилось, что дефицит федерального бюджета по итогам семи месяцев равнялся 1 трлн 522 млрд 361,6 млн рублей.