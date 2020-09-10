Банк России в условиях повышения неопределенности относительно экономической динамики предстоящих лет разработал для основных направлений денежно-кредитной политики больше прогнозных сценариев, причем если в предыдущие годы ключевой предпосылкой была цена на нефть, то сейчас ситуация поменялась. Новый подход разъяснил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в связи с публикацией регулятором проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021—2023 годы.

«К сожалению, события этого года не только существенно осложнили условия проведения денежно-кредитной политики в 2020 году, но и значительно увеличили степень неопределенности относительно экономической динамики в предстоящие годы. Причем эта неопределенность касается как динамики совокупного спроса, так и последствий пандемии для факторов предложения, которые определяют потенциал экономики — и российской, и мировой», — отметил Заботкин, чьи слова приводятся на сайте ЦБ.

В условиях этой неопределенности для основных направлений ДКБ разработано больше прогнозных сценариев, подчеркнул он.

«Особенно отмечу, что если в предыдущие годы ключевой предпосылкой была цена на нефть, то сейчас ситуация поменялась. С одной стороны, благодаря политике правительства (бюджетное правило) и Банка России (таргетирование инфляции и плавающий курс) зависимость экономики от нефти снизилась. Мы видели в острой фазе пандемии, как эти инструменты позволяют смягчить внешний шок, не обязательно даже связанный с нефтью. С другой стороны, характер нынешней неопределенности также отличается от предыдущих лет. Неопределенность в части спроса связана с возможными изменениями как в поведении потребителей, так и в инвестиционном спросе со стороны бизнеса, который столкнулся с финансовыми потерями и менее предсказуемым будущим», — сказал зампред ЦБ.

По его словам, источником неопределенности относительно экономического потенциала, факторов предложения являются изменения в производственных издержках, снижение производительности из-за новых санитарно-эпидемиологических норм, перестройки производственных цепочек для подстраховки на случай новых ограничительных мер, роста долговой нагрузки. На потенциале мировой экономики могут негативно сказаться и торговые споры, которые после некоторой паузы вновь накаляются. Прогнозные сценарии, рассматриваемые в основных направлениях ДКП, отражают именно этот «двумерный» характер неопределенности. Они различаются предпосылками о динамике восстановления совокупного спроса и сдвигах траектории потенциального ВВП.

«Мы имеем четыре сценария — базовый и три альтернативных», — уточнил Заботкин.

Он напомнил, что базовый сценарий прогноза Банка России был представлен в июле; в опубликованном в четверг документе он продлен на 2023 год. Он исходит из сравнительно активного восстановления частного спроса, бюджетной консолидации с возвращением федерального бюджета к параметрам бюджетного правила в 2022 году и весьма умеренных последствий пандемии для экономического потенциала. В базовом сценарии вероятно сохранение мягкой ДКП в 2021 году с постепенным возвратом к нейтральной политике во второй половине прогнозного периода по мере стабилизации инфляции на цели.

​Банк России опубликовал базовый прогноз по экономике на 2023 год Согласно прогнозу, инфляция по итогам 2023 года составит 4%.

Дезинфляционный сценарий может реализоваться в случае продолжения пандемии и сохранения ограничительных мер. Он предполагает значительно более медленное восстановление и спроса, и доходов, и инвестиционной активности с устойчивым снижением склонности к потреблению, с удлинением лагов трансмиссии ДКП. При этом ухудшение экономических ожиданий может вызвать повторный рост волатильности на финансовых рынках. Но затем длительный период сдержанного спроса повлечет устойчивое отклонение инфляции вниз от цели, что потребует более длительной и, возможно, более выраженной мягкой ДКП для возвращения инфляции к цели.

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Проинфляционный сценарий исходит из динамики спроса, как в базовом сценарии, но при значительном падении потенциала экономики. Также он содержит иллюстративную предпосылку, что бюджетная консолидация происходит медленнее и растягивается до 2023 года. В этих условиях экономика возвращается к этому более низкому потенциалу уже в 2021 году и даже несколько его превышает. Для удержания инфляции на цели 4% Банку России в этом случае может потребоваться временно перейти к умеренно жесткой политике с последующим возвратом к нейтральной к концу прогнозного периода.



​ЦБ допускает возвращение ключевой ставки к 5—​6% годовых Об этом говорится в материалах регулятора.

Рисковый сценарий совмещает в себе слабое восстановление спроса и значительное падение потенциала. Дополнительно «усугубляют» этот сценарий возможность разворачивания масштабного кредитного кризиса стран с высоким уровнем государственного долга, а также обострение геополитических рисков. При этом произойдут затяжное повышение риск-премий на глобальных финансовых рынках и усиление оттока капитала в 2021 году. Сильные проинфляционные риски требуют временного существенного ужесточения ДКП с возвратом к мягкой политике во второй половине прогнозного периода. Вследствие масштабности шока стабилизация инфляции на цели происходит несколько позднее 2023 года в этом сценарии. «Важно отметить, что амплитуда инфляции в рисковом сценарии меньше, чем в рисковом сценарии год назад, что связано с более устойчивым поведением инфляционных ожиданий, которые мы наблюдаем в 2020 году и склонны экстраполировать на будущее», — уточнил Заботкин.