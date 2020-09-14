Сбербанк получил одобрение регуляторов РФ и Абу-Даби на открытие представительства в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Как следует из сообщения, распространенного Сбербанком в понедельник, до конца года Sberinvest Middle East Limited планирует получить лицензию регулятора Abu Dhabi Global Markets и открыть офис в Абу-Даби.

«Основная задача дочерней компании Сбербанка в Абу-Даби — стать ключевым партнером в инвестиционных сделках между российскими инвесторами и инвесторами из стран Ближнего Востока. Также компания станет полностью лицензированным «исламским окном», что позволит структурировать инвестиционные продукты в соответствии с принципами шариата. Сейчас инструменты исламского банкинга уже используются банком в структурировании сделок торгового и проектного финансирования», — отмечается в релизе.

Сбербанк подал документы для регистрации офиса в Абу-Даби Офис планируется открыть до конца года.

Кроме того, Sberinvest Middle East планирует заниматься торговым финансированием экспорта из России в страны Ближнего Востока, а также масштабированием сервисов экосистемы Сбербанка в этих странах.

«Буквально на днях мы получили разрешение на открытие Sberinvest Middle East Limited от местного регулятора, а ранее — аналогичное разрешение от российского. Последнее время мы внимательно следили за развитием ОАЭ и их трансформацией в международный деловой хаб, связывающий Восток с Западом. Итогом этого стало открытие нового офиса группы Сбербанка в Абу-Даби. Физическое присутствие там позволит нам напрямую выстраивать партнерство с инвесторами из стран Ближнего Востока для реализации ими проектов в России с последующим экспортом продукции в страны региона. Также у нас большие планы по экспорту российского продовольствия в страны Персидского залива и развитию традиционных продуктов исламского финансирования при помощи экспертизы команды Sberinvest Middle East», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка, председатель совета директоров Sberinvest Middle East Олег Ганеев.

Генеральным директором Sberinvest Middle East Limited назначен Андрей Угаров. В кредитной организации подчеркивают, что «он имеет обширный опыт предпринимательской деятельности и развития бизнеса в странах Ближнего Востока и Африки. Специализируется в различных финансовых областях, включая увеличение акционерного капитала, слияния и поглощения, а также прямые инвестиции». «Андрей Угаров свободно владеет шестью языками, включая арабский. Он окончил Массачусетский технологический институт и имеет степень MBA, полученную в Wharton School», — сообщают в Сбербанке.

Руководитель направления исламского финансирования в Sberinvest Middle East Бехнам Гурбан-Заде возглавляет направление исламского финансирования Сбербанка, которое с нуля запустил в кредитной организации. Бехнам Гурбан-Заде свободно владеет четырьмя языками, включая турецкий. Он окончил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и имеет степень MBA Московской международной школы бизнеса.



Sberinvest Middle East Limited является дочерней компанией ООО «Сбербанк Инвестиции» из блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка.