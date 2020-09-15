Более 40% сотрудников российских компаний считают, что работодатель должен доплачивать за работу из дома. Такие данные опроса приводятся в имеющемся у ТАСС совместном отчете платформы «Mail.ru для бизнеса» и сервиса для поиска работы и сотрудников Worki.

Согласно исследованию, почти половина респондентов полагают, что компании могут перевести своих сотрудников на «удаленку» навсегда, причем 46% прошедших опрос платформы «Mail.ru для бизнеса» уверены, что это произойдет в обозримом будущем. По их мнению, удобнее всего это будет сделать компаниям из сфер IT и телекома (73%), рекламы, маркетинга и PR (62%), финансовых услуг (56%), из банковского сектора (34%) и сферы недвижимости (27%). При этом лишь 19% сейчас рассматривают такой вариант.

«Участники опроса также рассказали, какие условия должен создать работодатель для удаленной работы своих сотрудников. По их словам, в первую очередь компании должны компенсировать расходы на Интернет и предоставлять оборудование (по 60%), сотовую связь (54%) и коммунальные услуги (23%). Кроме того, 42% согласились с тем, что необходимо повышать зарплату тем, кто работает из дома», — говорится в исследовании.

По данным сервиса Worki, летом количество вакансий с возможностью удаленной работы выросло по сравнению с весной этого года на 34%. Самыми популярными позициями в период с июня по август стали менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами и бухгалтер, тогда как весной в список наиболее популярных дистанционных вакансий входили оператор кол-центра, логист и тайный покупатель.

Что касается соискателей таких вакансий, в марте — мае их средний возраст составлял 32 года, 31% из них искали работу из Москвы и Санкт-Петербурга, средний объем желаемой зарплаты достигал 41 тыс. рублей. Летом удаленную работу искали кандидаты, чей средний возраст был 27 лет, 26% были из Москвы и Санкт-Петербурга, зарплатные ожидания были примерно те же, что и весной, — 42 тыс. рублей.



Сервис «Mail.ru для бизнеса» проводил опрос сотрудников российских компаний через сервис Askbox, в нем приняли участие порядка 1,5 тыс. человек. Сервис Worki представил внутренние данные.