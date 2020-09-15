Сотрудники МВД России задержали предполагаемого организатора преступного сообщества, действующего под видом форекс-дилера. Сумма ущерба от его действий может превышать 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске по обвинению в организации преступного сообщества», — сказала Ирина Волк.



С 2016 года предполагаемый лидер и участники преступной организации размещали в Интернете информацию о возможности получения дохода на электронном рынке обмена валют. При этом сообщники позиционировали себя как представителей форекс-дилера и привлекали деньги граждан, обещая сверхприбыль от проведенных операций. В действительности брокерской деятельностью они не занимались, полученные активы перечисляли на подконтрольные счета, а затем присваивали.



Главное следственное управление Главного управления МВД России по городу Москве возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 УК РФ.

По предварительным данным, общая сумма похищенных денежных средств может превышать 1 млрд рублей, а потерпевшими являются свыше 50 вкладчиков.

«Предполагаемый организатор преступного сообщества скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В результате оперативно-разыскных мероприятий он был задержан. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Волк.



Кроме того, ранее были задержаны еще двое участников банды — один из них находится под стражей, второй отпущен под залог.



Предварительное расследование продолжается.