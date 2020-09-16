Правительство России на заседании в среду рассмотрит проект федерального бюджета и прогноз социально-экономического развития страны на период 2021—2023 годов, а также проекты бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на этот же период. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Согласно базовому варианту обновленного прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Министерством экономического развития (есть в распоряжении ТАСС), ВВП России в текущем году будет сокращаться медленнее, чем прогнозировалось в мае: на 3,9% вместо 5%. Министерство ожидает, что в последующие годы экономика России перейдет к росту: в 2021 году ВВП будет расти на 3,3%, в 2022-м — на 3,4%, в 2023-м — на 3%. Возвращение ВВП РФ к докризисным значениям ожидается в III квартале 2021 года. Как полагают в МЭР, уже в 2021 году реальные доходы россиян вырастут на 3% на фоне низкой базы 2020-го, в 2022 году рост составит 2,4%, в 2023-м — 2,5%. Реальная зарплата также будет расти: на 1,5% в 2020 году, на 2,2% в 2021 и 2022 годах, на 2,5% в 2023 году. Оценка уровня безработицы в 2020-м осталась без изменений: по итогам года она составит 5,7% от числа занятых, в 2021-м прогнозируется снижение уровня безработицы до 5,2%, в 2022-м — до 4,7%, в 2023-м — до 4,6%.

МЭР внесло в Кабмин обновленный прогноз социально-экономического развития России По оценке МЭР, кризис не приобрел системного характера, а оказался локализован в рамках предприятий малого и среднего бизнеса в ряде отраслей.

При этом рубль укрепится до 71,2 рубля за доллар в 2020 году и до 72,4 рубля за доллар в 2021 году по сравнению с майским прогнозом (72,6 и 74,7 рубля за доллар соответственно), ожидают в Минэкономразвития. Источник в министерстве ранее заявил журналистам, что в дальнейшем курс рубля будет ослабляться в номинальном выражении, а реальный эффективный курс остается стабильным. Согласно прогнозу, среднегодовой курс составит 73,1 рубля за доллар в 2022 году и 73,8 в 2023-м.

Одним из пунктов повестки дня станет проект закона о поправках в Налоговый кодекс России, связанных с увеличением ставки налога на доходы физических лиц в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей в год. 23 июня с таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин. Он предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год с 13% до 15%. Глава государства отметил, что повышенным налогом будет облагаться только та сумма, которая превышает 5 млн рублей. По предварительным оценкам, эта мера даст бюджету порядка 60 млрд рублей, которые направят на лечение детей с орфанными заболеваниями.

В Кремле видят в росте НДФЛ для богатых более важный смысл, чем экономический Песков прокомментировал высказывание Алексея Кудрина относительно того, что повышение НДФЛ для богатых не имеет экономического смысла.

Также правительство обсудит в среду основные направления таможенно-тарифного регулирования и основные направления единой государственной денежно-кредитной политики. В повестку дня включено рассмотрение поправок к проекту закона, связанного с введением обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье. В правительстве отметили, что «принятие и реализация проекта поправок позволят сформировать доходную базу федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Еще одним документом, который обсудит Кабмин, станет проект закона о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В пресс-службе отметили, что принятие документа позволит сохранить на предстоящие три года размеры страховых тарифов по классам профессионального риска на уровне 2020 года, установить, что средний страховой тариф по видам экономической деятельности составит 0,51% к суммам выплат и иных вознаграждений, а также обеспечить поступление в течение трех лет страховых взносов, достаточных для выплат в полном объеме по страхованию и для финансирования Фондом социального страхования РФ других расходов, предусмотренных законодательством.

Кроме того, Кабинет министров рассмотрит вопрос о выделении Россией целевого финансирования на гуманитарную помощь Бурунди, Джибути, Сомали, Сьерра-Леоне и Центрально-Африканской Республике. Как подчеркивают в правительстве, это «окажет позитивный политический и информационный эффект, подтвердит статус России как ответственного донора гуманитарной деятельности и содействия устойчивому развитию, а также укрепит двусторонние отношения с этими государствами».



Кроме того, на заседании будет обсуждаться выделение средств Ингушетии на обеспечение сбалансированности бюджета этого региона.