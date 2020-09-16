Цены на авиабилеты по внутренним рейсам в Москву вырастут с 1 января 2021 года после отмены льготного НДС в 10%, пишет «Российская газета» . Об этом заявили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Их предложение продлить действие льготной ставки налога поддержал Минтранс, но не поддержал Минфин. НДС вырастет до 20%, указывают авиаперевозчики.

В аэропорты Московского авиаузла направлялись 55% всех пассажиров на внутренних рейсах, вылетавших из региональных аэропортов в прошлом году. Межрегиональные рейсы в обход Москвы и рейсы в Москву из Калининграда, Крыма и регионов Дальнего Востока изменения не затронут. Для этих перелетов действует ставка НДС в 0%.

В АЭВТ также предложили рассмотреть возможность обнуления НДС для всех внутренних рейсов до 2024 года включительно. Предложение Минтранс направил в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова, говорится в ответе министерства.