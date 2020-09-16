Минэкономразвития будет отслеживать долю малых и средних предприятий, принимающих оплату с помощью Системы быстрых платежей. Об этом накануне заявили в ведомстве.

МЭР уточняет, что в рамках разработки паспорта федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» предлагало принять меры к снятию такого барьера на вход в бизнес для предпринимателей, как высокая комиссия за эквайринг.

«По результатам обсуждения на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова было принято решение включить в нацпроект предложенное ЦБ мероприятие по обеспечению возможности осуществления платежей с комиссией не более 1% субъектами МСП с использованием Системы быстрых платежей Банка России для оплаты товаров, работ, услуг, в том числе с использованием QR-кодов через кредитные организации», — указано в сообщении.



В ходе реализации данного мероприятия МЭР планирует осуществлять постоянный мониторинг доли торгово-сервисных субъектов МСП, подключенных к СБП и уплачивающих комиссию в размере 1% или ниже, от общего числа торгово-сервисных субъектов МСП.