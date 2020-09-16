Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, обязывающий коллекторов общаться только с должниками и запрещающий им общаться с третьими лицами. Об этом сообщает ТАСС, напоминая, что документ инициирован вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и первым заместителем руководителя фракции «Единой России» Андреем Исаевым.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 22 сентября.

Действующее законодательство содержит дискриминационное положение, согласно которому допускается взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, иными родственниками, его соседями либо другими третьими лицами с согласия самого должника и без получения предварительного согласия этих лиц, говорится в пояснительной записке. В то же время право отозвать ранее полученное у должника согласие на взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, иными его родственниками, соседями либо другими третьими лицами есть исключительно у самого должника, что «грубейшим образом нарушает права и законные интересы граждан, которые по усмотрению самого должника оказываются в состоянии принудительного взаимодействия с коллекторами», считают авторы документа.

Законопроектом предусмотрено, что любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями или иными физическими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, может осуществляться только в случае получения письменного предварительного согласия соответствующих лиц. Проект документа также предусматривает их право в любое время отозвать ранее данное согласие.

Проект закона поддержали Минюст и Федеральная служба судебных приставов.



«Основополагающая цель законопроекта — восстановить нарушенное право граждан и установить процедуру, обязательную к исполнению коллекторами и обеспечивающую защиту граждан от любого давления и неправомерного воздействия», — указывают авторы документа.

