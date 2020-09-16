Стройлесбанк подключился к Системе быстрых платежей (СБП), говорится в релизе финучреждения. Теперь в системе дистанционного банковского обслуживания «СЛБАНК Линк» (ДБО «СЛБАНК Линк») можно мгновенно переводить денежные средства по номеру мобильного телефона как на свои счета, открытые в других банках — участниках СБП, так и на счета иных физических лиц, открытых в банках-участниках.

«Чтобы совершить перевод с использованием СБП, необходимо зайти в ДБО «СЛБАНК Линк», в раздел «Переводы», далее выбрать «По номеру телефона СБП». Отправитель выбирает счет списания, указывает номер телефона получателя, выбирает банк получателя, указывает сумму перевода и вводит сообщение (опционально)», — сказано в сообщении.



Банк не взимает комиссию как по входящим, так и исходящим переводам, отправленным через СБП. Возможность получения платежа доступна всем клиентам с первого дня при условии согласия клиента на получение переводов по номеру телефона через СБП.