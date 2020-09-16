Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП, составил в июле 2020 года 650,9 млрд рублей, увеличившись на 7,2% по сравнению с предыдущим месяцем, но сократившись на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такие данные приводятся в статистическом бюллетене Центробанка РФ «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства» .

«Продолжился заметный рост количества предоставленных кредитов субъектам МСП. Причем в июле 2020 года количество предоставленных кредитов субъектам МСП достигло максимального ежемесячного показателя с начала 2019 года и составило 246 379 единиц (прирост на 29,3% по сравнению с июнем текущего года и в 2,4 раза по сравнению с июлем 2019 года)», — говорится в материале.

Кредиты получили 211 328 заемщиков — субъектов МСП, что в 1,3 раза больше, чем в июне текущего года, и в 2,4 раза — чем в июле 2019-го.

Средний размер кредита составил 2,6 млн рублей против 3,2 млн в июне и 4 млн рублей в мае 2020 года. Для сравнения: средний размер кредита у заемщиков, не являющихся субъектами МСП, в июле 2020 года был равен 439,9 млн рублей.

В структуре кредитов наибольший удельный вес приходился в июле на кредиты МСП из сфер оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (47,6%), обрабатывающих производств (13,8%), строительства (8,9%), сельского, лесного хозяйства (6,5%).

Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, на 1 августа составила 5 трлн 288,4 млрд рублей (плюс 11,6% с начала года). Годовой темп прироста задолженности ускорился до 14%. Доля задолженности по кредитам МСП в общей сумме задолженности на 1 августа 2020-го — 14,7%.

Просроченная задолженность субъектов МСП равна 582,5 млрд рублей. По состоянию на 1 августа ее имеют 30 359 заемщиков (7,5% от общего числа). Доля просрочки в общей сумме задолженности по кредитам МСП — 11% (на начало года равнялась 11,9%). Она выше аналогичного показателя для заемщиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся субъектами МСП (6% на начало августа).

В июле сохранилась тенденция к увеличению числа заемщиков — субъектов МСП. По состоянию на 1 августа кредит имеют 405 389 субъектов МСП, что на 130 151 больше, чем в начале 2020 года. Доля заемщиков в общем числе субъектов МСП составила 6,7% (плюс 2,1 процентного пункта по сравнению с началом 2020 года). Среди средних и малых предприятий доли заемщиков составляют 33,8% и 25,9% соответственно, среди микропредприятий — 5,9%.



Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях — как по краткосрочным (на срок до одного года), так и по долгосрочным (на срок свыше года) — для субъектов МСП, не являющихся финансовыми организациями, оставались значительно ниже, чем в аналогичный период предыдущего года: на 3,75 и 2,46 п. п. соответственно. Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным кредитам в июле составила 7,43%, снизившись на 1,91 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем. По долгосрочным кредитам средневзвешенная процентная ставка возросла на 0,97 п. п. по сравнению с июнем, составив 8,01%.