Большинство россиян (62%) для приобретения дорогостоящих вещей откладывают деньги, а 27% пользуются услугой кредитования, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, пользуются услугой кредитования чаще 35—44-летние (31%) и 45—59-летние (33%) соотечественники. Берут в долг только 3% россиян.



Более половины россиян совершили приобретения с начала года, чаще всего они покупали мобильный телефон (21%), сделали ремонт в квартире или купили мебель (15%), приобрели бытовую технику (15%) или оплатили обучение себе или детям (11%). По 8% наших соотечественников купили турпутевку или телевизор.



В оставшиеся несколько месяцев 2020 года россияне планируют потратиться на ремонт в квартире и мебель (19%), оплатить образование (12%), купить бытовую технику (10%) или турпутевку. Купят мобильный телефон или абонемент в фитнес-клуб по 7% россиян.